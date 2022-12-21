Саппоро приостанавливает заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2030

Данные меры были обнародованы, поскольку прокуратура продолжает расследование крупного дела о взяточничестве, связанного с Токио-2020 — Играми, которые фактически прошли в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

«В свете произошедшего с Играми в Токио было решено, что нам необходимо обеспечить чистые игры», — приводит Skichrono слова местного чиновника Акифуми Кудо, работающего над заявкой Саппоро.

Также мэр Саппоро Кацухиро Акимото заявил, что городу нужно время для разработки надёжных антикоррупционных мер, чтобы заручиться общественной поддержкой.