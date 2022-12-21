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18:57 (мск), источник: ТАСС

Матыцин рассказал о главных задачах Минспорта в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заложение фундамента для подготовки молодых спортсменов в Донецкой и Луганской народных республиках превалирует сейчас над задачами, связанными с профессиональным спортом в этих регионах. Об этом журналистам в среду рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

В среду в Госдуме открылась фотовыставка, посвященная развитию физкультуры и спорта в Донбассе. Она пройдет до 23 декабря включительно.

«Я абсолютно уверен, что сейчас наша главная задача — обеспечить детей, учащихся спортивных школ Донецкой и Луганской народных республик возможностью для того, чтобы они стали членами единой спортивной семьи России. Им надо создать условия, чтобы они росли, получали разряды, тренеры проходили курсы повышения квалификации», — сказал Матыцин.

«Наша задача — укрепить фундамент спорта в этих республиках, а профессиональный спорт — это уже следующая ступень. О ней мы будем думать вместе с Государственной думой, поскольку нужно будет вносить изменения в нормативно-правовые документы. Но поскольку Госдума работает сейчас оперативно и эффективно, то мы все задачи, поставленные президентом и правительством, успешно решим», — добавил он.

Ранее заместитель министра Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Николай Тарапата на итоговом заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту рассказал, что из-за боевых действий около 2 тыс. спортсменов и тренеров вынуждены были уехать в другие регионы Российской Федерации.

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