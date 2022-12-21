Матыцин рассказал о главных задачах Минспорта в ЛНР и ДНР

В среду в Госдуме открылась фотовыставка, посвященная развитию физкультуры и спорта в Донбассе. Она пройдет до 23 декабря включительно.

«Я абсолютно уверен, что сейчас наша главная задача — обеспечить детей, учащихся спортивных школ Донецкой и Луганской народных республик возможностью для того, чтобы они стали членами единой спортивной семьи России. Им надо создать условия, чтобы они росли, получали разряды, тренеры проходили курсы повышения квалификации», — сказал Матыцин.

«Наша задача — укрепить фундамент спорта в этих республиках, а профессиональный спорт — это уже следующая ступень. О ней мы будем думать вместе с Государственной думой, поскольку нужно будет вносить изменения в нормативно-правовые документы. Но поскольку Госдума работает сейчас оперативно и эффективно, то мы все задачи, поставленные президентом и правительством, успешно решим», — добавил он.