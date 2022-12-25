«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?

К сожалению, спорт — это не всегда голы, секунды и победы. Очень часто причастные к мировым соревнованиям люди фигурируют в далеко не спортивных событиях «СЭ» рассказывает об антигероях года, которые в уходящем году запомнятся далеко не за своими достижения.

Константин Лоханов, фехтование

Российский фехтовальщик считался неплохим спортсменом. А его пару с олимпийской чемпионкой Софией Поздняковой называли одной из самых красивых в российском спорте. Лоханов, как и его супруга, ездил на Олимпиаду в Токио в статусе чемпиона России. Но в отличие от своей второй половинки, медалей и славы стране не принес.

Старший тренер сборной страны по сабле Дмитрий Глотов называл Константина «очень талантливым, но немножко ленивым спортсменом». Но после Игр его карьера была фактически завершена — из-за травмы и операции. Казалось бы, теперь можно сконцентрироваться на других аспектах жизни, на семье. Однако спортсмен выбрал для себя другой путь.

Лоханов сорвался в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). Согласно неофициальной информации, в Штатах он решил заняться тренерской деятельностью в одном из частных фехтовальных клубов. Константин предлагал и своей супруге строить дальнейшую жизнь в Америке, но олимпийская чемпионка решила остаться в России и подать на развод.

Тед Хэнки, дартс

Двукратный чемпион мира по дартсу выступал под прозвищем Граф. За свою карьеру выигрывал чемпионат мира по дартсу в 2000 и 2009 году, но потом его жизнь пошла под откос. Тед Хэнки испытывал финансовые трудности и был объявлен банкротом в 2018 году.

Недавние события окончательно перечеркнули все его спортивные достижения. В 2021 году спортсмен совершил действия интимного характера с несовершеннолетней без ее согласия. Пострадавшая заявила, что после случившегося у нее начался сильный посттравматический стресс.

Тед до последнего отрицал свою вину, пока полиция не заявила, что у них есть доказательства — видеоролик. Только после этого Хэнки признал свою вину. В нынешнем году чемпиона приговорили к двум годам тюремного заключения и внесли в реестр сексуальных преступников на 10 лет.

Матс Арьес, глава НОК Швеции

Один из самых заметных шведских функционеров был вынужден прекратить свою деятельность — и далеко не по спортивным причинам. Матс Арьес занимал ряд важных постов — он был главой Национального олимпийского комитета Швеции, членом правления Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и экс-председателем Шведской лыжной ассоциации.

Именно этот человек в октябре первым сообщил прессе о том, что отстранение российских и белорусских лыжников остается в силе на этот сезон. Он также баллотировался на пост президента FIS, но набрал меньше всего голосов из кандидатов — 13 (10,92%). Но ряд событий испортили его репутацию окончательно и вынудили уйти в отставку по собственному желанию со всех своих постов.

Летом во время поездки в поезде, который следовал по маршруту Бурленге — Стокгольм, Матс совершил действия в отношении неназванной женщины, которые оценили как «имеющие сексуальный подтекст». Таким образом, функционер предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах.

Сам Арьес считает себя невиновным. «Для меня это невероятно неприятная ситуация. Слова против слов. Я отрицаю преступление. С нетерпением жду, когда дело будет рассмотрено, чтобы иметь возможность рассказать о том, что произошло на самом деле. Это кажется совершенно сюрреалистичным», — цитирует функционера Expressen.

Александр Хютте, легкая атлетика

Когда-то этот спортсмен выступал за сборную России, но его карьера завершилась в уже далеком 2015 году. С тех пор с именем Хютте связаны только скандалы. Год назад Александра поймали с запрещенным наркотическим веществом. Бывший чемпион России в беге на 200 метров заявил, что приобрел его для личного пользования.

В итоге Хютте удалось избежать наказания — суд не нашел доказательств его участия в наркотрафике или в попытке продать вещество. Экс-спортсмен также отказался от дальнейшего употребления, подтвердив свои намерения справкой, и сделал пожертвования в фонд по борьбе с наркотиками. Но спустя год в СМИ просочился новый скандал с участием Александра — он напал на соседа в лифте.

64-летний пенсионер, который вошел в лифт, где уже был Хютте в одних трусах. В результате нападения спортсмена возникла потасовка на лестничной площадке, после которой пострадавший отправился домой, откуда вызвал полицию и скорую. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, оскольчатые переломы стенок правой орбиты.

После этой истории в больницу обратилась еще одна соседка Хютте. Но у Александра и без нее уже достаточно проблем — хоть и суд отпустил его под подписку о невыезде. Статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой возбуждено уголовное дело против бывшего спортсмена, предполагает до восьми лет лишения свободы.

Майлз Бриджес, баскетбол

Форвард «Шарлотт Хорнетс» не является звездой НБА первой величины. Однако в рамках своего клуба он играет очень важную роль. Но громкая история перечеркнула его репутацию — спортсмена обвинили в жестоком обращении с детьми и нападении на свою гражданскую жену.

Избил жену до полусмерти и напал на детей. Оставят ли звездного дебошира Бриджеса в НБА?

Согласно заявлению окружного прокурора, Майлз Бриджес напал на свою девушку по имени Мишель в ночь с 27 на 28 июня в ходе бытового скандала. Ссора между партнерами завершилась побоями на глазах у несовершеннолетних детей пары. У пострадавшей зафиксировали признаки удушения, многочисленные гематомы по всему телу, ушибы, растяжение мышц шеи, ушиб ребер и закрытый перелом носовой кости.

Майлз свою вину не признал. Более того, его выпустили из-под ареста на время следствия. А Мишель не простила побои баскетболисту и решила использовать методы общественного давления на судопроизводство, опубликовав в своей соцсети выписку из больницы.

В конечном итоге Бриджес, которому было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми, признал свою вину в деле о домашнем насилии и избежал наказания в виде тюремного заключения. Он получил три года условного срока.

Фернандо де Карвалью Лопес, спортивная гимнастика

Бывший тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике получил крупный срок тюремного заключения за неподобающее поведение в отношении своих учеников. Его приговорили к 109 годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за действия интимного характера.

Пострадавшими признаны четыре бывшие ученицы. Однако по всему уголовному делу проходило более 40 гимнастов, которые фигурировали в качестве свидетелей. Фернандо совершал недопустимые действия с 1999 по 2016 год. Его удалось остановить только после того, как одна из потерпевших гимнасток пожаловалась родителям.

Бразильская конфедерация гимнастики наложила на Лопеса пожизненную дисквалификацию и штраф в 1,6 миллиона реалов (около 300 тысяч долларов) после подтверждения фактов недопустимого поведения — это произошло в 2019 году. Первое время тренер даже отрицал свою вину, но в 2018 издание Globo сняло документальный фильм под названием Fantastico, в котором пострадавшие гимнасты рассказали о произошедшем.

Расследование сдвинулось с мертвой точки, и Фернандо осудили на 109 лет, хотя прокуратура просила для него 150 лет. Тем не менее это самый громкий скандал подобного характера в истории бразильского спорта и вторая по резонансу история о недопустимом поведении в мировой спортивной гимнастике после дела физиотерапевта сборной США Ларри Нассара.

Понтус Виклунд, гандбол

Шведский тренер национальной сборной девушек до 18 лет по гандболу отличился крайне неудачной шуткой. Он «рассердился» на сотрудников службы безопасности при досмотре в аэропорту Копенгагена и объявил о наличии в сумке бомбы. Сотрудники отреагировали по инструкции и оцепили весь аэропорт.

В итоге датская полиция задержала шутника, а собственная федерация по гандболу отстранила тренера. Понтус не поехал с командой на чемпионат Европы, так как национальная ассоциация не имела аргументов в его защиту. Тренера заменил Томас Аскнер, который руководил олимпийской сборной Швеции в Токио.

История кончилась тем, что Виклунд признал свою ошибку. Он отметил, что на короткое время совсем потерял рассудок и пошутил на тему, о которой действительно не следует шутить. Тем не менее датская полиция начала расследование в отношении шведского специалиста.

Питер Фоули, сноуборд

Тренера олимпийской сборной США отстранили из-за скандала. Еще на Олимпийских играх в Пекине он тренировал атлетов. Именно тогда и прозвучали первые обвинения в адрес Питера Фоули о его «неподобающем поведении». В итоге Федерация лыжного спорта и сноуборда США начала расследование.

Все началось с того, что бывшая американская сноубордистка Каллан Читлук-Сифсоф (участница Игр в Ванкувере-2010) опубликовала в соцсетях серию постов, в которых сообщила, что тренер Фоули «более десяти лет фотографировал обнаженных спортсменок». Кроме того, Питер якобы допускал в присутствии девушек сексистские комментарии. После нее с подобными обвинениями выступили еще несколько спортсменок.

В итоге Фоули отстранили — ему запрещено участвовать в любом качестве в любых мероприятиях и соревнованиях, санкционированных или организованных Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и федерацией. Также ему нельзя пользоваться никакими спортивными объектами, находящимися под юрисдикцией организаций. Кроме того, Питеру запретили приближаться к спортсменкам, подавшим против него иски.

Александр Хрипун, волейбол

Бывший волейболист команды «Зенит-Казань» больших успехов в спорте не добился. И, судя по всему, решил заработать другим способом — вымогательством. Именно так утверждают правоохранительные органы. Александра Хрипуна обвинили в вымогательстве — и теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. Причем подобный проступок уже не первый для него.

В 2018 году он уже получил условный срок в полтора года за то же самое. Однако теперь все намного серьезнее. Спортсмена обвинили в создании целой схемы с выманиванием денег за женские интимные фото. По информации Baza, московской студентке по имени Даниэла написал в WhatsApp неизвестный мужчина. Он заявил, что в интернете нашлись несколько интимных фотографий девушки, и он собирается разослать их по списку ее контактов. Чтобы избежать позора, девушке нужно заплатить всего 200 тысяч рублей. Так она передала неизвестным почти все свои личные средства.

Однако в какой-то момент мошенники совершили ошибку — передали жертве паспортные данные некоего Александра Хрипуна из Одинцова. Якобы через него Даниэла должна передать средства. Но деньги у студентки уже практически закончились, и она обратилась в полицию.

В 2018 году Хрипун раскаялся в содеянном и возместил ущерб, который был в разы меньше. Но теперь в деле фигурировали гораздо более весомые суммы. Тем не менее виновность спортсмена, а также его наказание предстоит определить суду.

Ник Кирьос, теннис

Австралийский теннисист никогда не мог похвастаться безупречной репутацией. Кирьос постоянно устраивал шоу во время матчей: ругался матом, провоцировал соперников, кидался стульями по корту. И даже суммы штрафов, которые Ник вынужден платить за свое поведение, его не смущают.

Однако несдержанность может обойтись австралийцу еще дороже. И платить ему придется уже не деньгами, а свободой. Кириоса обвинили в нападении на свою бывшую девушку — как пишут австралийские СМИ, он якобы ее «схватил». В итоге Нику грозит до двух лет лишения свободы.

Суд по делу теннисиста переносили несколько раз. И не успел спортсмен разобраться с этим делом, как на него поступил новый иск — на этот раз от болельщицы. Во время финала «Уимблдона» против Новака Джоковича Кирьос пожаловался судье на вышке, что одна конкретная зрительница отвлекает его.