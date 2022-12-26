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14:29 (мск), источник: Sport24

Чернышенко: Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт» затронул тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сохранили в этом году соревновательную активность для наших спортсменов. 12 957 соревнований было проведено в этом году, и поверьте, было непросто их организовать в рамках дискриминационной политики западных стран.

Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила зрелищности турниры. Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы, как Россия, и ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России.

Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя. Нам нужно оставаться в форме», — передает слова Чернышенко корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

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