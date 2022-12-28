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10:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Министр спорта Индии заявил о намерении провести Олимпиаду в 2036 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек — РИА Новости. Индия планирует в сентябре следующего года подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году, сообщил министр спорта Индии Анураг Тхакур.

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Источник: Reuters

«Если Индия сможет принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет принять участие в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской ассоциацией. Мы все знаем, что места забронированы до 2032 года. Но с 2036 года у нас есть надежды, и я уверен, что Индия полностью подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде», — сказал Тхакур изданию Times of India.

Он отметил, что правительство подготовит дорожную карту в консультации с Индийской олимпийской ассоциацией и представит ее на сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи в сентябре следующего года.

«Да, Индия готова подать заявку на это. У нас нет причин говорить “нет”. Если Индия прилагает столько усилий для развития спорта, я могу заверить вас, что мы не только примем у себя Олимпийские игры, мы проведем их с размахом. Это подходящее время для проведения Игр. Если Индия делает новости во всех секторах, от производства до услуг, то почему не в спорте? Индия очень серьезно рассматривает возможность участия в Олимпийских играх 2036 года», — сказал министр.

Тхакур сказал, что правительство поддержит заявку Индийской олимпийской ассоциации на проведение Игр и что город Ахмедабад в штате Гуджарат, вероятно, станет «городом-организатором» игр.

«Гуджарат несколько раз выражал заинтересованность в проведении Олимпийских игр. Инфраструктура у них есть — от гостиниц, общежитий до аэропортов и спортивных комплексов. Они серьезно относятся к предложению. Это также часть манифеста правительства штата о проведении Олимпийских игр в Гуджарате», — сказал министр.

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