В Минспорте заявили о провале санкций против российского спорта

«Таких, скажем так, драматических событий в нашем спорте, я считаю, не произошло, на которые рассчитывали люди, которые принимали решения о санкциях. У спортсменов не появилось желания, как сначала говорили — вот они сейчас все разъедутся, они там сменят спортивное гражданство и так далее. Из ведущих спортсменов, из членов основного состава практически никто не сменил. Мы еще раз поняли, что это кризис, но кризис, как всегда мы говорим, — это время возможностей», — подчеркнул он.

По словам Матыцина, Россия в значительной степени использовала эти новые возможности.

«Вот сейчас проходят зимние соревнования. До этого проходили летние соревнования по новым форматам. Повторяю: открытый формат, когда приглашали правительство Белоруссии и Казахстана. И это позволило нам сохранить высокий уровень готовности, рассчитывать на участие в Олимпийских играх и, естественно, быть готовым показать высокие результаты», — указал министр.

Он также отметил, что страна активно взаимодействует с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. При этом не исключается продолжение диалога с европейскими странами и со всеми международными федерациями.

Сложившаяся ситуация в сфере спорта — в значительной мере вызов, на который Россия активно и правильно среагировала, резюмировал Матыцин.

9 декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований. По его словам, содержание и направленность дискуссии на недавнем олимпийском саммите свидетельствовали о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.