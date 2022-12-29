Глава МОК рад, что Россию хотят видеть в мировом спорте

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В декабре в итоговой декларации олимпийского саммита в швейцарской Лозанне говорилось о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии по пересмотру этих защитных мер.

«Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований. Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию», — говорится в обращении Баха.