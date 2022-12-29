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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК рад, что Россию хотят видеть в мировом спорте

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в новогоднем послании, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян и белорусов от международных соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В декабре в итоговой декларации олимпийского саммита в швейцарской Лозанне говорилось о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии по пересмотру этих защитных мер.

«Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований. Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию», — говорится в обращении Баха.

«В этом отношении выделяется принятие Генассамблеей ООН, куда входят Россия и Украина, резолюции “Спорт как фактор устойчивого развития” от 1 декабря. Такие обнадеживающие признаки дают нам основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать нашу объединяющую миссию, и вселяют в нас надежду, что это приблизит нас к возможности еще раз полностью соответствовать миссии спорта по объединению всего мира», — добавил глава МОК.

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