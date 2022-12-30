Поздняков: без России олимпийское движение столкнулось с проблемами глобального характера
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги уходящего 2022 года.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги уходящего 2022 года.
«Уходящий год начался для нас с олимпийского Пекина, где, несмотря на очень непростые обстоятельства, российские спортсмены завоевали наибольшее количество медалей на зимних Играх в современной истории нашей страны. А заканчивается 2022-й настоящей консолидацией всей нашей большой олимпийской семьи вокруг тех целей и задач, которые нам предстоит решать совместными усилиями на благо развития российского спорта.
Единство, на мой взгляд, и является главным итогом и тем бесценным багажом, с которым мы встречаем год наступающий. Российский спорт сумел достойно ответить на все вызовы, обеспечить тренировочный процесс и соревновательную практику на должном уровне. В искусственно созданных условиях отстранения от международных соревнований было предпринято много попыток переманить наших ведущих спортсменов под флаги других стран, поменять спортивное гражданство. Из этого ничего не вышло, а без России, как выяснилось, олимпийское движение столкнулось с проблемами глобального характера.
Поэтому я убеждён, что здравый смысл и общечеловеческие ценности возьмут верх над политическими играми в угоду интересам отдельно взятых государств и правительств. А такие мероприятия, как Международный форум юных олимпийцев или VII летние Международные спортивные игры “Дети Азии” с участием 1300 юных спортсменов из 13 стран, наглядно демонстрируют открытость нашей страны к конструктивному диалогу и реализации совместных проектов на благо будущих поколений мирового спорта.
Безусловно, в наступающем году нам с вами предстоит интенсивная совместная работа. От лица Олимпийского комитета России поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого сибирского здоровья, новых успехов и достижений и, как гласит Олимпийская хартия, радости от усилий во имя нашего общего дела!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.