Поздняков: без России олимпийское движение столкнулось с проблемами глобального характера

«Уходящий год начался для нас с олимпийского Пекина, где, несмотря на очень непростые обстоятельства, российские спортсмены завоевали наибольшее количество медалей на зимних Играх в современной истории нашей страны. А заканчивается 2022-й настоящей консолидацией всей нашей большой олимпийской семьи вокруг тех целей и задач, которые нам предстоит решать совместными усилиями на благо развития российского спорта.



Единство, на мой взгляд, и является главным итогом и тем бесценным багажом, с которым мы встречаем год наступающий. Российский спорт сумел достойно ответить на все вызовы, обеспечить тренировочный процесс и соревновательную практику на должном уровне. В искусственно созданных условиях отстранения от международных соревнований было предпринято много попыток переманить наших ведущих спортсменов под флаги других стран, поменять спортивное гражданство. Из этого ничего не вышло, а без России, как выяснилось, олимпийское движение столкнулось с проблемами глобального характера.



Поэтому я убеждён, что здравый смысл и общечеловеческие ценности возьмут верх над политическими играми в угоду интересам отдельно взятых государств и правительств. А такие мероприятия, как Международный форум юных олимпийцев или VII летние Международные спортивные игры “Дети Азии” с участием 1300 юных спортсменов из 13 стран, наглядно демонстрируют открытость нашей страны к конструктивному диалогу и реализации совместных проектов на благо будущих поколений мирового спорта.



Безусловно, в наступающем году нам с вами предстоит интенсивная совместная работа. От лица Олимпийского комитета России поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого сибирского здоровья, новых успехов и достижений и, как гласит Олимпийская хартия, радости от усилий во имя нашего общего дела!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.