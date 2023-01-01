Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
ПСЖ
31
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Айлендерс
Футбол. Зарубежный
1.01
Ноттингем Форест
Челси
11
Футбол. Зарубежный
1.01
Лион
Клермон Фут
01
Футбол. Зарубежный
1.01
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
1.01
Анже
Лорьян
12
Футбол. Зарубежный
1.01
Монако
Брест
10
Футбол. Зарубежный
1.01
Нант
Осер
10
Футбол. Зарубежный
1.01
Тулуза
Аяччо
20
Все события
Фоторепортажи
17Аргентина встретила своих чемпионов
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
1 января, источник: Спорт-Экспресс

Поцелуй Овечкиных, танец Загитовой и стиль Кокорина: российские спортсмены встретили Новый год

2023 год наступил во всем мире.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В этом материале «СЭ» мы покажем, как спортсмены из России отпраздновали Новый год. Кто-то отмечал его в кругу семьи, а некоторые провожали 2022-й с друзьями.

Александр Кокорин

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин серьезно проработал стильный образ. Он встретил Новый год в пиджаке с собственными инициалами и в желтых очках. Отдельного внимания заслуживают разноцветные кроссовки. В комментариях игрока сравнивают с британским певцом Элтоном Джоном (из-за очков).

«Чувствую, это будет мой лучший год», — написал Кокорин под постом.

Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» и сборной России вместе с супругой Дарьей сделали новогоднее фото на фоне украшенной елки и камина. Получилось уютно и по-домашнему.

Источник: Соцсети

Александр Соболев

Нападающий «Спартака» Александр Соболев с женой Еленой и сыном Сергеем встретили Новый год в одинаковых белых костюмах.

Дмитрий Баринов

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов отметил Новый год в кругу семьи и пожелал всем крепкого здоровья.

Источник: Соцсети

Антон Шунин

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин выбрал одинаковый цвет одежды для всей семьи. Пользователи соцсетей уже провели параллель с героями фильма «Семейка Аддамс».

Источник: Соцсети

Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оригинально отпраздновал Новый год на лыжах и в костюме Деда Мороза. Зачем вообще нужен отдых?

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в ночь на 1 января оформил хет-трик в ворота «Монреаля» (9:2) в регулярке НХЛ. Через несколько часов после игры 37-летний хоккеист вместе с супругой Анастасией встретили Новый год поцелуем и в шикарных нарядах.

Источник: Соцсети

Сергачев, Василевский, Наместников и Кучеров

Российская четверка «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев, Андрей Василевский, Владислав Наместников, Никита Кучеров поздравили подписчиков с 2023-м годом совместной фотографией на улице.

Источник: Соцсети

Хачанов, Медведев, Рублев

Теннисисты Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев встретили Новый год в Австралии, где готовятся к турниру Australian Open.

«С Новым годом всех, друзья. Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли», — написал Хачанов под снимком с Медведевым.

Источник: Соцсети

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила подписчиков с Новым годом и зажигательно станцевала с сестрой Сабиной на фоне елки.

Александра Трусова

Серебряная призерка Олимпиады-2022 Александра Трусова поздравила поклонников в разноцветном платье и в компании своих любимых собак.

Камила Валиева и Ангелина Мельникова

На катке ВДНХ в Москве новогоднюю ночь встретили вместе олимпийские чемпионки Камила Валиева и Ангелина Мельникова. Компанию им составили Елена Еремина и Ева Уварова.

Источник: Соцсети

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила подписчиков с наступлением Нового года в коротких шортах и топе.

«Никаких надежд, никаких желаний, лишь бы не было хуже!» — написала спортсменка.

Варвара Субботина и Александр Никишин

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина и ее парень, защитник СКА Александр Никишин отметили Новый год в кругу семьи.

Источник: Соцсети

Юлия Ефимова

Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова поздравила россиян с праздником, катаясь на горных лыжах.

Источник: Соцсети

Сергей Баюшкин

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь