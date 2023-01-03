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3 января, источник: Известия

Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян

Двукратный обладатель хоккейного Кубка Стэнли, чешский экс-голкипер Доминик Гашек призвал Международный олимпийский комитет (МОК) четко рассказать о причинах отстранения российских спортсменов. Об этом он написал 2 января в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, МОК должен помогать спортсменам из РФ в любой проблеме.

«МОК и спортивные федерации должны четко объяснить спортсменам из России причину их отстранения, быть с ними в постоянном контакте и помогать им в любой проблеме. Спортсменам тоже нужно знать, что им надо делать и зачем, чтобы они могли снова выступать на международных соревнованиях. Знает ли это сам МОК?», — написал Гашек.

При этом 21 декабря Гашек опубликовал открытое письмо НХЛ, WTA и ATP, в котором призвал отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.

Ранее, 28 декабря министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что драматических событий, на которые были направлены антироссийские санкции в сфере спорта, не произошло. По его словам, РФ в значительной степени использовала эти новые возможности.

9 декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований. По его словам, содержание и направленность дискуссии на недавнем олимпийском саммите свидетельствовали о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.

До этого, 5 декабря, МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов. Согласно принятому 28 февраля решению комитета, международным спортивным федерациям рекомендуется не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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