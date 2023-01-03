Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян

По его словам, МОК должен помогать спортсменам из РФ в любой проблеме.

«МОК и спортивные федерации должны четко объяснить спортсменам из России причину их отстранения, быть с ними в постоянном контакте и помогать им в любой проблеме. Спортсменам тоже нужно знать, что им надо делать и зачем, чтобы они могли снова выступать на международных соревнованиях. Знает ли это сам МОК?», — написал Гашек.

При этом 21 декабря Гашек опубликовал открытое письмо НХЛ, WTA и ATP, в котором призвал отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.

Ранее, 28 декабря министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что драматических событий, на которые были направлены антироссийские санкции в сфере спорта, не произошло. По его словам, РФ в значительной степени использовала эти новые возможности.

9 декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований. По его словам, содержание и направленность дискуссии на недавнем олимпийском саммите свидетельствовали о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.