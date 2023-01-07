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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия в 2023 году должна выплатить WADA более миллиона долларов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ежегодный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2023 году составит 1 миллион 267 тысяч 23 доллара, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно плану на 2023 год, наибольшую сумму WADA получит от США — $3 419 795. Канада перечислит агентству $1 709 897, Япония — $1 502 800. Поровну с Россией внесут Великобритания, Германия, Италия и Франция. В 2022 году Россия внесла $1 177 557.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA и сократил их действие до двух лет. Российских спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA после 17 декабря, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации в том числе из-за того, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

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