Россия в 2023 году должна выплатить WADA более миллиона долларов

Согласно плану на 2023 год, наибольшую сумму WADA получит от США — $3 419 795. Канада перечислит агентству $1 709 897, Япония — $1 502 800. Поровну с Россией внесут Великобритания, Германия, Италия и Франция. В 2022 году Россия внесла $1 177 557.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA и сократил их действие до двух лет. Российских спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.