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01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия не вошла в список на вещание Олимпийских игр до 2032 года

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

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Источник: Официальный сайт МОК

После того, как МОК объявил конкурсный тендер, EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 года и летних Игр 2028 года и 2032 года, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы. В этот список стран не попали Россия и Белоруссия.

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах. Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», — отметил глава МОК Томас Бах.

Ранее Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе «Евровидение-2022».

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