Россия не вошла в список на вещание Олимпийских игр до 2032 года

После того, как МОК объявил конкурсный тендер, EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 года и летних Игр 2028 года и 2032 года, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы. В этот список стран не попали Россия и Белоруссия.

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах. Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», — отметил глава МОК Томас Бах.