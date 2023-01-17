Россию встревожила новость о трансляции будущих Олимпиад. Неужели нам их не покажут?

Читайте также Россия не вошла в список на вещание Олимпийских игр до 2032 года

16 января 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о завершении тендера на продажу прав на трансляции четырёх Олимпиад в период с 2026 по 2032 год в странах Европы. Права на показ соревнований в итоге получили Европейский вещательный союз (EBU) и американская корпорация Warner Bros. Discovery, подававшие совместную заявку.

Российских поклонников спорта подобные новости раньше волновали мало, ведь сублицензии в любом случае оказывались у знакомых всем российских телеканалов, где и показывали соревнования. Но весной 2022 года ситуация изменилась. И действительно, в списке стран, где Олимпиада будет транслироваться согласно заключённой сделке, нет России и Беларуси.

Наши болельщики получили серьёзный повод для тревоги. Российские СМИ ухватились за тему и дружно дали новости с заголовками примерно такого содержания: Россию лишили права показывать следующие Олимпиады.

Но это совершенно некорректный вывод из пресс-релиза МОК.

Россию в контексте данной сделки исключили из Европы ещё в мае 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. И с тех пор ситуация с трансляциями для нас совсем никак не поменялась.

Можно провести аналогию: если бы в начале ноября 2022 года появилась новость о том, что Россия не входит в число участников чемпионата мира по футболу, никто бы не удивился, потому что нас давным-давно исключили из квалификации, и непопадание на ЧМ уже не было сенсационным.

Покажут ли в России Олимпиаду-2026 и следующие турниры? На этот вопрос пока нет ни отрицательного, ни положительного ответа. Но пока есть работающие механизмы, позволяющие нашей стране эти права купить. Россия может инициировать отдельный тендер, только для себя. И именно так были куплены права на Олимпийские игры, проходившие с 2018 по 2024 год.

Конечно, в текущей политической ситуации МОК может упереться и отказаться продавать России права. Но пока серьёзных предпосылок к этому не видно.

Вероятен и другой сценарий, по итогам которого россияне Олимпиаду не увидят. Если наших спортсменов не допустят на Игры-2026, российские власти могут со своей стороны ограничить покупку прав на трансляцию турнира.

Пока в этой истории слишком много неизвестных. Многое по-прежнему зависит и от обстановки на Украине, и от отношения к нам МОК, и от позиции российских властей. Но одно можно сказать точно: 16-го числа ничего судьбоносного для потенциального зрителя Олимпиады в России не случилось.

Все ключевые решения по этому вопросу ещё впереди.