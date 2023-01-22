Министр спорта Матыцин нашел плюсы в санкциях к российскому спорту

«Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Татарстан показывает, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее», — сказал министр на итоговой коллегии министерства спорта Республики Татарстан.

Напомним, что в конце февраля прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.