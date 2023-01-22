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14:16 (мск), источник: Газета.Ру

Министр спорта Матыцин нашел плюсы в санкциях к российскому спорту

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что санкции по отношению к российскому спорту помогают ведомству осознать его ресурсы.

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Источник: РИА "Новости"

«Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Татарстан показывает, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее», — сказал министр на итоговой коллегии министерства спорта Республики Татарстан.

Напомним, что в конце февраля прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта, в частности, в теннисе, россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

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