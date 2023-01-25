Слуцкер заявила, что специальных атлетов России не отстраняли от международных турниров

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Российских спортсменов с нарушениями интеллекта не отстраняли от международных соревнований, однако они давно не получали приглашений на такие турниры. Об этом в интервью ТАСС в среду рассказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

В Казани с 22 по 26 января проходят Единые игры Специальной Олимпиады. Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады. Изначально в Казани должна была пройти Всемирная Специальная Олимпиада, однако в феврале 2022 года она была отменена.

«Знаете, бана нет. Во всяком случае, мне так говорят в головном офисе Специальной Олимпиады. На словах его нет, но на деле мы уже давно не получали приглашений на соревнования», — сказала Слуцкер.

«Мне зарубежные коллеги писали, что они рады за наши соревнования и очень уважают то, что мы сделали», — добавила она.