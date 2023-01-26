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26 января, источник: ТАСС

Российских спортсменов пригласили выступить на Азиатских играх при соблюдении условий МОК

Все спортсмены, независимо от их национальности, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях, отметили в Олимпийском совете Азии.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 января. Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в четверг сообщает пресс-служба ОСА.

МОК в среду предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Олимпийский совет Азии остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях», — добавили в пресс-службе.

28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин Азиатские игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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