Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

«Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я выступаю, как и большая часть спортивного движения, за то, чтобы на Олимпийских играх не было делегации под флагом России. Конечно, Олимпиада проходит в геополитическом пространстве. Надеюсь, что конфликт на Украине останется позади, когда мы будем принимать соревнования, которые станут великим моментом долгожданной встречи, потому что после пандемии, после всего, что мы пережили, есть необходимость объединиться вокруг спорта», — сообщает RT со ссылкой на L'Equipe.