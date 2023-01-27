Россию пригласили на Азиатские игры в Китай после заявления МОК. Что это за соревнования?

После заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к соревнованиям России и Белоруссии на определенных условиях, первая глобальная реакция прилетела из Азии.

Олимпийской совет (ОСА) предложил спортсменам из этих стран принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры. Теперь осталось только дождаться одобрения международных федераций по видам спорта.

Азиатские игры — некий аналог Олимпийских игр. Соревнования проводятся раз в четыре года для атлетов из стран (есть даже частично-признанные), которые входят в ОСА. Первый турнир состоялся в 1951 году в Индии.

До Азиады были Дальневосточные игры, которые были задуманы, чтобы показать единство и сотрудничество между Японской империей, Китайской республикой и Филиппинами. Первые соревнования был проведены в 1913-м. Позже участников стало больше. Прервать игры пришлось довольно быстро — в 1928-м. Все из-за того, что Япония вторглась в Китай и начала экспансию в Тихоокеанском регионе.

Затем началась Вторая мировая война, и стало не до спорта. Когда все закончилось, несколько стран из Азии получили независимость и решили, что им нужны новые соревнования. Так, в 1948 году на Олимпиаде в Лондоне от индусов поступило предложение к главам азиатских спортивных команд по созданию Азиатских игр. На то, чтобы реализовать идею, потребовалось всего три года.

Соревнования в Азии проводятся и летом, и зимой. Также есть региональные игры, игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях, пляжные и соревнования для паралимпийцев.

С 1951 года Азиада не прерывалась ни разу, но ковид вынудил немного сместить соревнования в китайском Ханчжоу. Из-за пандемии их с 2022-го перенесли на 2023-й. Теперь турнир пройдет там же — с 23 сентября по 8 октября. Именно на этих играх и ждут Россию и Белоруссию.

Пока на соревнованиях собираются приехать участники из 45 стран мира. Если новые приглашенные пойдут на условия МОК (еще под вопросом, на какие турниры они будут распространятся), количество увеличится.

Медали будут разыгрываться в 61 дисциплине по летним видам спорта, начиная с водных и заканчивая тяжелой атлетикой. Помимо олимпийских видов на Азиаде есть и те, которые не входят в программу привычных всем Игр. Например, кабадди (командная игра, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек), драгонбот (гребля на 10-местном каноэ с головой и хвостом дракона), сепактакрау (волейбол ногами).

Соревнования будут проходить в Ханчжоу, Нинбо, Вэньчжоу, Хучжоу, Шаосине и Цзиньхуа.

Официальную эмблему Азиады-2022 выбирали из 4263 заявок со всего мира. Победило лого под названием «Бурлящие приливы». Если хорошо всмотреться в картинку, можно увидеть веер, очертания реки Цяньтан, прилив волны, беговую дорожку, красное солнце — символ ОСА.

Организаторы говорят, что эмблема представляет «великое дело социализма с китайскими особенностями, набирающее обороты в новую эпоху, а также представляет единство, солидарность и развитие ОСА». Помимо этого, она говорит о глубоком наследии страны-хозяйки Азиатских игр и стремлению создания счастливого будущего для Азии и всего человечества.

Маскотов у предстоящих соревнований три. Их называют «умными тройняшками».

Робот Конгконг представляет археологические руины города Лянчжу. Название же маскот получил от нефритового кулона Конг. Конгконг — доказательство 5000-летней китайской цивилизации.

Его основной цвет — желтый (цвет земли и урожая). Узоры на лице его маски говорят о неукротимом мужестве и самопревосхождении. На соревнованиях он будет вдохновлять спортсменов не только этим, но и своей решительностью, искренностью, добротой, страстью к спорту, упорством и стремлением к лучшей жизни.

Робот Ляньлянь представляет Западное озеро или Сиху. Ее имя было вдохновлено листьями лотоса, которые так любит китайский народ. Ляньлянь — грациозная особа, обладающая честностью, добротой, элегантностью, любовью к людям. Она стремится к тому, чтобы все думали о построение общего будущего для человечества.

Источник: hangzhou2022.cn

Ее цвет — зеленый, цвет жизни и природы. На голове в форме листа лотоса изображена Луна, вид на Западное озеро и значок интернета.

Ченчен представляет Великий канал между Пекином и Ханчжоу. Свое имя маскот получил от названия моста Гунчен с более чем 400-летней историей. Этот робот обладает смелостью, умом, оптимизмом и является предприимчивым. Ченчен символизирует инклюзивность нашего времени и соединяет Азию со всем миром.

Его синий цвет — цвет науки и техники. На макушке у Ченчена изображен прилив реки реки Цяньтан, а на лбу — мост Гунчен.

Источник: hangzhou2022.cn

Факел носит название «Вечный огонь» и был вдохновлен культурой Лянчжу. Он весит больше килограмма, а в высоту достигает 73 сантиметра.

Основание факела украшено восемью водяными жилами, символизирующими эволюцию цивилизации и представляющими восемь основных речных систем провинции Чжэцзян. Корпус же разработан на основе эволюции дерматоглифических рисунков отпечатков пальцев, характерных для культуры Лянчжу. Головка факела отсылает к нефриту конг, а сопло горелки разработано на основе самой ранней надписи на кости оракула со значением «свет, путешествующий по кругу внутри».

«Вечный огонь» отсылает к китайскому наследию, обычаям, показывая миру древний, современный и будущий Китай. Также факел говорит о единстве спортсменов всех стран. Канавки факела вверху напоминают значок «@», который используется в девизе Азиады — «От сердца к сердцу, @Будущее».

Источник: hangzhou2022.cn

Китайцы сильно заморочились с Азиатскими играми. Россияне никогда не были на этом празднике спорта, поэтому сложно оценить масштабы события. Кажется, эта тема у азиатов не менее популярна, чем Олимпиада. Поучаствуют ли Россия и Белоруссия в этом мероприятия — вопрос открытый. Шансов не так много, но вдруг чудо случится.