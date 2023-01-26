Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кремонезе
Интер
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:00
Труа
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
21
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Торпедо
Б
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Спартак
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
20
Хоккей. НХЛ
29.01
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.01
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.01
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.01
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.01
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
29.01
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.01
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
10Главные зимние трансферы в Европе
26 января, источник: Чемпионат.com

Украина пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Министр молодёжи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт высказался о предложении МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, если они не поддерживают СВО.

Наверх
Источник: Reuters

"Часть международных федераций возмущена усилиями МОК по содействию возвращению русских и белорусов. Их лидеры проигнорировали приглашение на олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

Такая ситуация недопустима и для нашего государства. Мы обратились и обратимся ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, российские и белорусские спортсмены не должны быть на международных соревнованиях!!!

Сейчас ведётся работа над дальнейшими возможными шагами и приоритетными мерами по продлению санкций и недопуску россиян и белорусов на международные соревнования. Если нас не услышат, не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — написал Гутцайт в соцсетях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь