Украина пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

"Часть международных федераций возмущена усилиями МОК по содействию возвращению русских и белорусов. Их лидеры проигнорировали приглашение на олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

Такая ситуация недопустима и для нашего государства. Мы обратились и обратимся ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, российские и белорусские спортсмены не должны быть на международных соревнованиях!!!