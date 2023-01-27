НОК Беларуси отреагировал на условия МОК по возвращению атлетов на международные старты

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь приветствует стремление МОК разрешить ситуацию о допуске белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.



Опубликованное 25 января заявление исполкома МОК рассматриваем как способ найти компромисс и ждём конкретных решений для дальнейшего обсуждения.



В то же время НОК Беларуси выступает за отмену всех ограничений не только в отношении белорусских и российских спортсменов с целью соблюдения принципа равенства и недискриминации, но и в целом Республики Беларусь.



Одновременно НОК Беларуси выражает слова благодарности Олимпийскому совету Азии за поддержку и предложение о выступлении в соревнованиях под эгидой этой организации в квалификационных турнирах к Играм в Париже-2024», — говорится в заявлении НОК Республики Беларусь.