В Норвегии назвали позором отстранение всех российских спортсменов

Ранее NRK со ссылкой на источники сообщил, что Якобсен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) высказалась за возвращение россиян и белорусов на турниры, указав, что спортсменов не стоит отстранять от соревнований на основании их национальности. Позднее в интервью VG спортсменка отметила, что из-за написания «таких неточных вещей» она подверглась оскорблениям в социальных сетях.

«Дискуссии были сосредоточены на том, может ли спорт сохранить свою функцию и есть ли какая-либо возможность для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами снова участвовать в международных спортивных состязаниях. Это обсуждалось с точки зрения ценностей. Есть много вопросов о том, как это будет сделано на практике и какими могут быть последствия. Но сначала мы должны выяснить, должны ли мы отстаивать ценности, чтобы спорт был нейтральной ареной, и, возможно, работать исходя из этого», — заявила Якобсен VG.

«Мы не принимали никакого решения в норвежском комитете спортсменов. Я предложила обсудить это в первую очередь на основе ценностей. Мы не рассматривали все практические аспекты того, как это будет происходить и произойдет ли. Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию, — отметила олимпийская чемпионка. — Это проблематично, если мы исключаем кого-то только на основании его паспорта. Это позор, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для исключения отдельных спортсменов».

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.