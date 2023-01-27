Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кремонезе
Интер
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:00
Труа
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
21
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Торпедо
Б
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Спартак
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
20
Хоккей. НХЛ
29.01
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.01
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.01
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.01
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.01
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
29.01
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.01
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
10Главные зимние трансферы в Европе
27 января, источник: Чемпионат.com

Российских спортсменов не допустят до Европейских игр — 2023

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОК ранее объявил о готовности рассмотреть вопрос допуска россиян и белорусов на Азиатские игры и дать возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове. В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы Европейских олимпийских комитетов.

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь