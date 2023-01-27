Российских спортсменов не допустят до Европейских игр — 2023

МОК ранее объявил о готовности рассмотреть вопрос допуска россиян и белорусов на Азиатские игры и дать возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове. В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы Европейских олимпийских комитетов.