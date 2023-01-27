Норвегия выступила против допуска России к международным соревнованиям

В Норвегии посчитали, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен придерживаться санкционной политики в отношении России, а не искать выход из ситуации для спортсменов.

«В текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого», — заявили они, обратив внимание на то, что большинство олимпийских комитетов начали работу по возвращению россиян.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.