Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что разочарован озвученной ранее позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

МОК в среду предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении некоторых условий.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. <…> Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам украинского президента, он неоднократно говорил с главой МОК и обсуждал с ним проблему допуска спортсменов из РФ к соревнованиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел невозможным комментировать указанную инициативу МОК до ее рассмотрения. В то же время Олимпийский комитет России заявил о несогласии с ограничениями Международного олимпийского комитета по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным стартам. В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин счел недопустимым определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях.