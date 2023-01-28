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00:02 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям

По словам президента Украины, он неоднократно говорил с главой МОК и обсуждал с ним проблему допуска спортсменов из РФ.

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Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что разочарован озвученной ранее позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

МОК в среду предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении некоторых условий.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. <…> Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам украинского президента, он неоднократно говорил с главой МОК и обсуждал с ним проблему допуска спортсменов из РФ к соревнованиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел невозможным комментировать указанную инициативу МОК до ее рассмотрения. В то же время Олимпийский комитет России заявил о несогласии с ограничениями Международного олимпийского комитета по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным стартам. В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин счел недопустимым определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.

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