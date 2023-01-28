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11:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным статусом — Бах

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Белорусские и российские спортсмены могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение белорусов и россиян на международные соревнования в нейтральном статусе. При этом атлеты, которые активно поддерживают российскую спецоперация на Украине, выступать на турнирах не могут.

«Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — цитирует Баха Spiegel.

Глава МОК также прокомментировал заявление президента НОК Украины Вадима Гутцайта о бойкоте Игр в случае допуска белорусов и россиян. По словам Баха, «отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии».

На этой неделе Олимпийский совет Азии пригласил Беларусь и Россию выступить на Азиатских играх в китайском Ханчжоу этой осенью. А вот организаторы Европейских игр, которые должны пройти летом в Кракове, заявили, что не ждут белорусов и россияне на соревнованиях.

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