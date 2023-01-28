Белорусы могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным статусом — Бах

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение белорусов и россиян на международные соревнования в нейтральном статусе. При этом атлеты, которые активно поддерживают российскую спецоперация на Украине, выступать на турнирах не могут.

«Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — цитирует Баха Spiegel.

Глава МОК также прокомментировал заявление президента НОК Украины Вадима Гутцайта о бойкоте Игр в случае допуска белорусов и россиян. По словам Баха, «отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии».