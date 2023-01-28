Бах готов пустить россиян на Олимпиаду-2024. Глава МОК раскритиковал позицию Украины

Немецкое издание Spiegel опубликовало объяснения Томаса Баха в связи с недавним поворотом в позиции МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Главное в этом интервью — глава олимпийского движения допускает участие наших атлетов уже в ближайших летних Играх в Париже. Правда, в нейтральном статусе. «Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует олимпийским ценностям и хартии МОК. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Играх 2024 года в Париже», — цитирует Баха Spiegel.

Объединить спортсменов со всего мира, в том числе и российских

Напомню, что в минувшую среду исполком МОК рекомендовал всем международным федерациям рассмотреть вопрос о возвращении на большие старты представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе после 11 месяцев отстранения. Но не всех, а только тех, кто «не замечен в активной поддержке СВО» и не вызывает сомнений в антидопинговом плане. Данное решение вызвало бурные дискуссии и в России, и на Западе. При этом Украина ожидаемо заявила, что бойкотирует Игры в Париже, если на них появятся россияне, пусть и без флага.

Однако глава МОК подверг украинскую позицию резкой критике, подчеркнув, что задача спорта — «объединить спортсменов со всего мира, в том числе и российских». «Бойкот Украины не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и добивается тотальной изоляции всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — отметил Бах во время чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе.

При этом, по словам олимпийского чиновника, детали возвращения россиян все еще обсуждаются. В частности, непонятно, кто и как будет делить наших спортсменов на тех, чьи действия «соответствуют Олимпийской хартии», и на «нарушителей, которые не имеют права на возвращение». Еще неясен статус спортсменов — военнослужащих российской армии и сотрудников Росгвардии, а также тех, кто в прошлом отбыл допинговую дисквалификацию. Если вопрос окажется спущен на уровень международной федерации, нас ждет настоящий хаос во время олимпийского отбора.

Нужно дождаться разъяснений

Участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе еще в октябре прошлого года допускали в НОК США. Потом за этот вариант высказалась мэр Парижа Анн Идальго. «Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я выступаю, как и большая часть спортивного движения, за то, чтобы на Олимпийских играх не было делегации под флагом России. Конечно, Олимпиада проходит в геополитическом пространстве. Надеюсь, что конфликт на Украине останется позади, когда мы будем принимать соревнования, которые станут великим моментом долгожданной встречи, потому что после пандемии, после всего, что мы пережили, есть необходимость объединиться вокруг спорта», — заявила французская чиновница в интервью L'Equipe.

— Мы ожидали подобного выступления от Томаса Баха, — прокомментировал нынешние слова главы МОК глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. — Оно логично следовало из предыдущих заявлений. Конечно, это требует анализа, потому что рекомендации, как правило, сопровождаются четкими формулировками, которых не было. Мы не понимаем, какие будут условия в дальнейшем. Все, что осталось недосказанным, рождает различные фантазии. Нужно дождаться разъяснений, а потом делать выводы. Верю ли я, что Россия сможет принять участие в Олимпиаде-2024? Верю в хорошее, но нужно готовиться к любым вариантам.

— Мне очень импонирует, что Бах говорит о восстановлении российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, — отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. — Но все это должно быть сделано законно. Или рекомендации МОК должны стать официальными. Такими же, как они были, когда давались рекомендации не допускать Россию на международные соревнования.

Будет ли бойкот?

Идею о возвращении россиян в нейтральном статусе поддержали в большинстве стран и в континентальных советах. Однако в Европе мнения заметно разделились. Особенно в странах, которые выступают с резкой антироссийской позицией, — в Скандинавии, Прибалтике, Польше и Великобритании. В них особенно четко видна разделительная линия: спортивные организации, и особенно комиссии спортсменов, — за ослабление санкций, а государственные чиновники, курирующие спорт, — за тотальный бан. Так, министр науки и культуры Финляндии Петри Хонконен и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер организовали настоящую кампанию против возвращения наших спортсменов.

Но главным оппонентом Баха по «русскому вопросу», похоже, становится президент Национального олимпийского комитета Дании Ханс Наторп. В октябре прошлого года этот функционер пытался устроить обструкцию российской делегации на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в корейском Сеуле. А теперь он пытается сколотить оппозицию МОК с помощью «представителей северных стран» — Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. Вероятно, именно с этой стороны нам теперь надо ждать главных критических заявлений.

При этом надо понимать, что как только скандинавы или украинцы произносят слово «бойкот», это немедленно вызывает отторжение у многих людей из мира спорта. Слишком болезненным оказался опыт политических демаршей времен холодной войны. Ни один современный спортивный руководитель не хотел бы вновь столкнуться с подобным. Хотя в нынешней ситуации совсем избежать бойкотов, видимо, не получится. Вопрос только в том, насколько они окажутся массовыми. Пока похоже на то, что прежнее напряжение спадает и негативные проявления становятся единичными. Хотя стратегия Баха подвергается критике с обеих сторон и ему крайне тяжело продвигать свои идеи.