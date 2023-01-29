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29 января, источник: Чемпионат.com

Лидер французской партии ответил на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже

Флориан Филиппо, возглавляющий французское движение «Патриоты», ответил на заявления Украины, которая пригрозила бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.

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Источник: Reuters

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживёт это!» — написал Филиппо на своей страничке в «твиттере».

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте. В ответ на это Украина заявила, что готова бойкотировать Олимпиаду в случае допуска к ней российских атлетов. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен 3 февраля.

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