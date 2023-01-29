Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
Бостон
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
Вашингтон
01
Футбол. Зарубежный
29.01
Реал
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
29.01
ПСЖ
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
29.01
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
29.01
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
29.01
Лацио
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
29.01
Байер
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Аяччо
Лион
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Осасуна
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
29.01
Шальке-04
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
29.01
Осер
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Брест
Анже
40
Футбол. Зарубежный
29.01
Клермон Фут
Нант
00
Футбол. Зарубежный
29.01
Страсбур
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
29.01
Ювентус
Монца
02
Хоккей. КХЛ
29.01
Ак Барс
Трактор
60
Хоккей. КХЛ
29.01
Локомотив
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
29.01
Витязь
Металлург
Б
21
Хоккей. КХЛ
29.01
ЦСКА
Северсталь
14
Футбол. Зарубежный
29.01
Вальядолид
Валенсия
10
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
Футбол. Зарубежный
29.01
Ницца
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
29.01
Милан
Сассуоло
25
Хоккей. КХЛ
29.01
Салават Юлаев
Нефтехимик
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
29.01
Барыс
Динамо М
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
29 января, источник: Спорт РИА Новости

«Пусть Зеленский бойкотирует Олимпиаду». Франция жестко ответила Украине

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо откровенно посмеялся над угрозами со стороны Украины. Ранее президент Владимир Зеленский заявил о бойкоте Олимпийских игр в Париже в случае допуска туда россиян.

Наверх
Источник: Reuters

Украинская атака на МОК

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. С условием того, что «амнистированные» не будут активно поддерживать военные действия на Украине. Через два дня глава МОК Томас Бах подтвердил намерения организации рассмотреть все варианты по допуску. Он впервые отметил, что возможный бойкот со стороны Украины не повлияет на решение.

Это вызвало панику в рядах украинской власти. О том, что действия МОК неприемлемы, заявили депутат Верховной Рады Жан Беленюк и министр спорта Украины Вадим Гутцайт. Дошла информация и до президента Зеленского, который разразился целой публикацией в Telegram-канале.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха — прим.). Я несколько раз разговаривал с ним. Так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования», — написал Зеленский.

Франция хочет видеть Россию на Играх-2024

Интересно, какую именно пропаганду имел ввиду президент Украины. Уж, не свою ли собственную? Пока есть ощущение, что именно от нее и надо защищать международный спорт. Абсолютно всем понятно, что если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, ее отсутствие никто не заметит. А вот Россия — серьезный игрок в мировом спорте. Наши спортсмены точно составили бы достойную конкуренцию на Играх во Франции в 2024 году. Это одна из причин, почему МОК пытается каким-то образом прощупать тему с возвращением России.

Страна-хозяин предстоящей Олимпиады тоже, судя по всему, ждет у себя россиян. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хочет видеть в Париже абсолютно все сборные, в том числе и те, которые находятся в фазе вооруженного конфликта. Понятно, на кого был намек. В похожем ключе высказалась и мэр Парижа Анн Идальго, выступившая за участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

Жесткий ответ политика

Дальше больше. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо жестко прошелся по Украине из-за ее угроз о бойкоте Олимпиады в случае допуска туда россиян. В социальных сетях он четко выразил отношение к происходящему.

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал Филиппо.

Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Игр в Париже. Депутат Верховной рады Беленюк написал, что все идет к возвращению России и Белоруссии. Поэтому 3 февраля станет интригующей датой, после которой мы увидим настоящую реакцию МОК и господина Баха. От этого зависит многое.

Александр Говоров

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американец оскорбил русского хоккеиста. Совсем совесть потерял?
Воевавшая с Тарасовой чемпионка вернулась из США. Что задумала Линичук?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь