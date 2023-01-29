«Пусть Зеленский бойкотирует Олимпиаду». Франция жестко ответила Украине

Украинская атака на МОК

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. С условием того, что «амнистированные» не будут активно поддерживать военные действия на Украине. Через два дня глава МОК Томас Бах подтвердил намерения организации рассмотреть все варианты по допуску. Он впервые отметил, что возможный бойкот со стороны Украины не повлияет на решение.

Это вызвало панику в рядах украинской власти. О том, что действия МОК неприемлемы, заявили депутат Верховной Рады Жан Беленюк и министр спорта Украины Вадим Гутцайт. Дошла информация и до президента Зеленского, который разразился целой публикацией в Telegram-канале.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха — прим.). Я несколько раз разговаривал с ним. Так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования», — написал Зеленский.

Франция хочет видеть Россию на Играх-2024

Интересно, какую именно пропаганду имел ввиду президент Украины. Уж, не свою ли собственную? Пока есть ощущение, что именно от нее и надо защищать международный спорт. Абсолютно всем понятно, что если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, ее отсутствие никто не заметит. А вот Россия — серьезный игрок в мировом спорте. Наши спортсмены точно составили бы достойную конкуренцию на Играх во Франции в 2024 году. Это одна из причин, почему МОК пытается каким-то образом прощупать тему с возвращением России.

Страна-хозяин предстоящей Олимпиады тоже, судя по всему, ждет у себя россиян. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хочет видеть в Париже абсолютно все сборные, в том числе и те, которые находятся в фазе вооруженного конфликта. Понятно, на кого был намек. В похожем ключе высказалась и мэр Парижа Анн Идальго, выступившая за участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

Жесткий ответ политика

Дальше больше. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо жестко прошелся по Украине из-за ее угроз о бойкоте Олимпиады в случае допуска туда россиян. В социальных сетях он четко выразил отношение к происходящему.

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал Филиппо.

Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Игр в Париже. Депутат Верховной рады Беленюк написал, что все идет к возвращению России и Белоруссии. Поэтому 3 февраля станет интригующей датой, после которой мы увидим настоящую реакцию МОК и господина Баха. От этого зависит многое.

Александр Говоров