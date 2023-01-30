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18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ОКР жестко ответил на призыв россиян бойкотировать Олимпиаду

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Решение о бойкоте Олимпиады 2024 года в Париже может привести к изоляции российского спорта минимум на два олимпийских цикла, история не знает случаев, когда подобные действия имели бы позитивный эффект, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть флага, гимна, наших спортсменов не будет на всех конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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