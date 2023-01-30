Глава ОКР жестко ответил на призыв россиян бойкотировать Олимпиаду

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть флага, гимна, наших спортсменов не будет на всех конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.