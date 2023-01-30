Глава ОКР Поздняков высказался о призывах бойкотировать Олимпиаду

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Бойкот Олимпийским игр приведет к изоляции всего российского спорта, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее МОК поддержал допуск белорусских и российских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой спецоперации на Украине, к международным соревнованиям, но в нейтральном статусе.

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«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на всех мировых стартах на протяжении восьми лет не будет не только флага и гимна, но и самих атлетов из РФ.

«Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — заключил Поздняков.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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