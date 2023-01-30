Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
1.02
Каролина
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
1.02
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
1.02
Монреаль
Оттава
Все события
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
30 января, источник: Sputnik.by

Глава ОКР Поздняков высказался о призывах бойкотировать Олимпиаду

Он обратил внимание, что в истории нет примеров, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта.
Наверх
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Бойкот Олимпийским игр приведет к изоляции всего российского спорта, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее МОК поддержал допуск белорусских и российских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой спецоперации на Украине, к международным соревнованиям, но в нейтральном статусе.

Читайте также
Как Лукашенко приучает белорусов к спорту? Разбираемся, можно ли считать Беларусь спортивной державой

Белорусы могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным статусом — Бах >>.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на всех мировых стартах на протяжении восьми лет не будет не только флага и гимна, но и самих атлетов из РФ.

«Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — заключил Поздняков.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

>>> Хотите еще больше актуальных и интересных новостей — подписывайтесь на Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Также на Sputnik:

МОК снова поддержал выступление белорусов под нейтральным флагом.

Пекин поддержал позицию МОК по допуску белорусов и россиян к турнирам.

Организаторы Европейских игр в Польше не допустят белорусов и россиян.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мама, не волнуйся: как срочники учатся в 'полевой академии' под Борисовом
Разведка и прикрытие: боевая работа Су-34 в зоне спецоперации ― видео
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь