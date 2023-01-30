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30 января, источник: Спорт РИА Новости

Польша намерена создать коалицию против участия России на Олимпиаде-2024

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Бортничука, если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны «могут выдвинуть ультиматум». Олимпийский комитет Польши входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выразили свое несогласие с возможностью участия России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже.

«Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», — цитирует Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

Олимпийский комитет Норвегии (NIF) подчеркнул, что его позиция в отношении запрета российских и белорусских спортсменов остается «неизменной и непоколебимой». «МОК не принял окончательного решения по этому вопросу. Поэтому для NIF важно постоянно следить за ситуацией и поддерживать тесный диалог по этому вопросу. В сложившейся ситуации мы продолжим четко выражать нашу позицию и будем поддерживать тесные контакты с другими скандинавскими организациями», — говорится в заявлении NIF.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После этого глава МОК Томас Бах в интервью Spiegel заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. По мнению главы МОК, «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Позднее стало известно, что генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные арены. Бах заявил, что бойкот Украины не соответствует миссии организации.

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