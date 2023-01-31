Олимпийский комитет Латвии заявил, что бойкотировал бы ОИ с участием России

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. В ответ советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил базирующуюся в Лозанне организацию в пропаганде насилия и разрушений и в подкупе со стороны России. В МОК назвали обвинения клеветническими.

«Позиция Латвии такова — если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — сказал Тикмерс в эфире Латвийского телевидения.