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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский комитет Латвии заявил, что бойкотировал бы ОИ с участием России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Латвия не поехала бы на Олимпийские игры, если бы к участию в них допустили спортсменов из России и Белоруссии, заявил председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс.

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Источник: Reuters

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. В ответ советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил базирующуюся в Лозанне организацию в пропаганде насилия и разрушений и в подкупе со стороны России. В МОК назвали обвинения клеветническими.

«Позиция Латвии такова — если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — сказал Тикмерс в эфире Латвийского телевидения.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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