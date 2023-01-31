В ОКР призвали Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр-2024

«Я хотел бы отметить, что ОКР строго соответствует Олимпийской хартии. Мы делаем всё необходимое, чтобы миссия олимпийского движения действовала на территории России. Не в наших традициях давать комментарии [в ответ] на комментарии, но наша история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».