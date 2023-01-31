МОК не требует от россиян осуждать СВО для участия в Играх, заявили в ОКР

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После этого глава МОК Томас Бах в интервью Spiegel заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. По мнению главы МОК, «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

«Требует ли МОК от российских спортсменов осуждать СВО? Это вывод неверный. Такого нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми. В этом нет прямой отсылки к тому, чтобы приветствовать или не приветствовать специальную операцию. Эти дополнительные условия и критерии нами не приветствуются, в особенности те, которые включают некую политическую составляющую, абсолютно неприемлемую для олимпийского движения», — сказал Поздняков журналистам.