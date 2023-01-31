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31 января, источник: Спорт РИА Новости

МОК отказался рассматривать допуск россиян на турниры с флагом и гимном

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на заявления главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова заявил, что санкции против российских и белорусских государств не подлежат обсуждению, организация не будет рассматривать вариант допуска атлетов из этих стран на международные соревнования с их национальными флагами и гимнами.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Поздняков во вторник заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные спортсмены.

«Санкции против российских и белорусских государств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая идентификация этих стран не будут демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — говорится в заявлении МОК в Twitter.

«Никакие международные спортивные мероприятия не должны быть организованы международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами на территории России и Белоруссии. Ни правительства России и Белоруссии, ни государственные чиновники этих стран не должны быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», — добавляется в заявлении.

В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе. В декабре в итоговой декларации олимпийского саммита в швейцарской Лозанне говорилось о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии (OCA) по пересмотру этих защитных мер.

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