МОК отказался рассматривать допуск россиян на турниры с флагом и гимном

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Поздняков во вторник заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные спортсмены.

«Санкции против российских и белорусских государств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая идентификация этих стран не будут демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — говорится в заявлении МОК в Twitter.

«Никакие международные спортивные мероприятия не должны быть организованы международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами на территории России и Белоруссии. Ни правительства России и Белоруссии, ни государственные чиновники этих стран не должны быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», — добавляется в заявлении.