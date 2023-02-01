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09:46 (мск), источник: ТАСС

Умер старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра

Ему было 107 лет.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 1 февраля. Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет. Об этом германской газете Welt сообщила его дочь.

Сьенра выступал в парусном спорте. На Олимпиаде 1948 года уругваец занял шестое место.

После смерти Сьенры наездник Вилли Бюзинг из Германии стал старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр. Немец участвовал в летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, где завоевал серебряную медаль в командном троеборье и бронзовую награду в личном троеборье. Ему сейчас 101 год.

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