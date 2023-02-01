В Минспорте заявили, что российских атлетов пригласили на соревнования в Африке
Ведомство приложит все усилия, чтобы спортсмены соревновались с сильнейшими, подчеркнул Алексей Морозов.
Ведомство приложит все усилия, чтобы спортсмены соревновались с сильнейшими, подчеркнул Алексей Морозов.
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страны Африки единогласно выступают за участие российских спортсменов в соревнованиях, проводящихся на континенте. Об этом журналистам в среду заявил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.
«Позиция Минспорта заключается в том, что во главе угла должен быть спортсмен и спортсмен должен соревноваться с сильнейшими. Мы приложим все усилия для этого, — сказал Морозов. — Не забываем про взгляд в сторону Азии. Китай сейчас начинает открываться, думаю, что к марту ограничительные меры [связанные с коронавирусом] будут не такие, как сейчас. Будет хороший соревновательный календарь с азиатскими странами, работаем в этом направлении.».
«Ассоциация национальных олимпийских комитетов Азии ждет нас в марте, — отметил Морозов. — Такое же заявление есть от стран Африки, которые выступают единогласно с предложением выступать на своих соревнованиях. Ждем решения от Международного олимпийского комитета, международных федераций, каковы будут критерии допуска».
26 января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе выступить на Азиатских играх, при соблюдении условий Международного олимпийского комитета.