В Минспорте заявили, что российских атлетов пригласили на соревнования в Африке

«Позиция Минспорта заключается в том, что во главе угла должен быть спортсмен и спортсмен должен соревноваться с сильнейшими. Мы приложим все усилия для этого, — сказал Морозов. — Не забываем про взгляд в сторону Азии. Китай сейчас начинает открываться, думаю, что к марту ограничительные меры [связанные с коронавирусом] будут не такие, как сейчас. Будет хороший соревновательный календарь с азиатскими странами, работаем в этом направлении.».