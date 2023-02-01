Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
Б
23
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
30
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало
Каролина
Хоккей. НХЛ
2.02
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Лос-Анджелес
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вашингтон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
45
Все события
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
12:17 (мск), источник: ТАСС

В Минспорте заявили, что российских атлетов пригласили на соревнования в Африке

Ведомство приложит все усилия, чтобы спортсмены соревновались с сильнейшими, подчеркнул Алексей Морозов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страны Африки единогласно выступают за участие российских спортсменов в соревнованиях, проводящихся на континенте. Об этом журналистам в среду заявил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

«Позиция Минспорта заключается в том, что во главе угла должен быть спортсмен и спортсмен должен соревноваться с сильнейшими. Мы приложим все усилия для этого, — сказал Морозов. — Не забываем про взгляд в сторону Азии. Китай сейчас начинает открываться, думаю, что к марту ограничительные меры [связанные с коронавирусом] будут не такие, как сейчас. Будет хороший соревновательный календарь с азиатскими странами, работаем в этом направлении.».

«Ассоциация национальных олимпийских комитетов Азии ждет нас в марте, — отметил Морозов. — Такое же заявление есть от стран Африки, которые выступают единогласно с предложением выступать на своих соревнованиях. Ждем решения от Международного олимпийского комитета, международных федераций, каковы будут критерии допуска».

26 января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе выступить на Азиатских играх, при соблюдении условий Международного олимпийского комитета.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь