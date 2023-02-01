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16:24 (мск), источник: ТАСС

Приказ Минспорта о временном запрете заграничных тренировочных сборов отменили

Приказ действовал с 24 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Приказ Министерства спорта РФ о временном исключении из Единого календарного плана тренировочных мероприятий и спортивных соревнований с участием сборных России в иностранных государствах отменен. Об этом в среду журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Нет. Приказ отменен», — заявил Матыцин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о действии приказа.

24 сентября Минспорт временно отменил тренировочные сборы национальных команд, запланированные на территории иностранных государств. Матыцин объяснил это решение курсом на укрепление национальной спортивной отрасли. 29 сентября в Минспорте пояснили, что въезд в дружественные страны для участия в соревнованиях и проведения сборов разрешен.

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