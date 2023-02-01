Приказ Минспорта о временном запрете заграничных тренировочных сборов отменили

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Приказ Министерства спорта РФ о временном исключении из Единого календарного плана тренировочных мероприятий и спортивных соревнований с участием сборных России в иностранных государствах отменен. Об этом в среду журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

24 сентября Минспорт временно отменил тренировочные сборы национальных команд, запланированные на территории иностранных государств. Матыцин объяснил это решение курсом на укрепление национальной спортивной отрасли. 29 сентября в Минспорте пояснили, что въезд в дружественные страны для участия в соревнованиях и проведения сборов разрешен.