В США поддержали возвращение россиян на международные турниры

Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры. Джин Сайкс глава Олимпийского комитета США

Сайкс добавил, что МОК должен продолжить изучение процесса возвращения, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к турнирам только чистым спортсменам в нейтральном статусе.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.