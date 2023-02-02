Рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов не относятся к Олимпиаде в Париже

ТАСС, 2 февраля. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов касаются только соревнований в Азии и не относятся к Олимпиаде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.

«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом», — говорится в сообщении.

«Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили квалификационные возможности из-за войны», — добавили в пресс-службе МОК.

14 сентября 2022 года специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором выразили озабоченность по поводу их рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По их мнению, отстранение россиян и белорусов на основе их гражданства поднимает вопросы о недискриминации. «МОК должен принять во внимание “серьезные опасения”, высказанные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека», — говорится в сообщении МОК.

В МОК подчеркнули, что никаких санкций ООН против России и Белоруссии на данный момент нет. Отмечается, что на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне участвовали отдельные спортсмены из бывшей Югославии, тогда против Союзной Республики Югославия, в отличие от нынешней ситуации с Россией и Белоруссией, действовали санкции ООН. Также в МОК заявили, что, несмотря на недовольство представителей некоторых стран, исследование организации пользуется подавляющей поддержкой международных федераций, в том числе Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр, всех пяти континентальных ассоциаций и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая представляет все 206 национальных олимпийских комитетов.