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19:56 (мск), источник: ТАСС

МОК: угроза бойкота Украиной Олимпиады-2024 противоречит основам олимпийского движения

В своем заявлении Международный олимпийский комитет отмечает, что предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили для наказания спортсменов.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 2 февраля. Угроза бойкота Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины Олимпийских игр 2024 года в Париже противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

3 февраля генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже.

«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает, — говорится в сообщении. — Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК “участвовать в Олимпийских играх, направляя спортсменов”. Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОК».

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

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