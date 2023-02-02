МОК: угроза бойкота Украиной Олимпиады-2024 противоречит основам олимпийского движения

ТАСС, 2 февраля. Угроза бойкота Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины Олимпийских игр 2024 года в Париже противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

3 февраля генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже.

«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает, — говорится в сообщении. — Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК “участвовать в Олимпийских играх, направляя спортсменов”. Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОК».