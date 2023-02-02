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22:54 (мск), источник: ТАСС

США выступили за ограничение участия РФ и Белоруссии в спортивных состязаниях

В администрации Соединенных Штатов считают, что спортсменов из этих стран должны допускать в нейтральном статусе.

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Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов выступает за запрет на использование государственных флагов и гимнов России и Белоруссии во время международных спортивных состязаний и считает, что спортсмены из этих стран должны допускаться в нейтральном статусе. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили изложить позицию США по вопросу допуска спортсменов из РФ и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. «В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства. Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции», — ответила пресс-секретарь.

По ее словам, в связи с конфликтом на Украине США «поддерживают приостановку членства национальных спортивных органов России и Белоруссии в международных спортивных федерациях, отстранение лиц, тесно связанных с российским и белорусским государством, включая правительственных чиновников, от должностей, имеющих влияние в международных спортивных федерациях, таких как правления и оргкомитеты», а также приостановку проведения международных соревнований на территории этих стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года он выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских атлетов осуждать спецоперацию.

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