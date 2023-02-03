Польша пригрозила бойкотом Олимпийских игр в случае допуска России

«Мое личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх», — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

«Это давление, которое мы должны оказать на Международный олимпийский комитет», — добавил он.

При этом замминистра подчеркнул, что выражает свое личное мнение. «Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Я буду призывать всех принять такое решение (бойкотировать ОИ — ред.)», — сказал он.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. В ответ советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил базирующуюся в Лозанне организацию в пропаганде насилия и разрушений и в подкупе со стороны России. В МОК назвали обвинения клеветническими.

Вслед за этим министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет с совместным заявлением, где призвали не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в 2024 году.