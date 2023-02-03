Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Трактор
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Кадис
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
Б
32
Все события
17:40 (мск), источник: ТАСС

Министры спорта стран Европы 10 февраля обсудят вопрос допуска россиян на соревнования

Саммит министров спорта стран Европы пройдет в Великобритании.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Великобритания 10 февраля проведет саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

«Британия собирает на 10 февраля саммит министров спорта Европы для обсуждения вопроса о допуске россиян и белорусов. Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете», — сказал Гутцайт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

В четверг министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к МОК и международным федерациям отдельных видов спорта запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК в тот же день подчеркнул, что последние рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов к стартам касаются только соревнований в Азии и не относятся к Олимпиаде.

14 сентября 2022 года специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором выразили озабоченность по поводу их рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По их мнению, отстранение россиян и белорусов на основе их гражданства поднимает вопросы о недискриминации. В МОК заявили, что должны принять во внимание «серьезные опасения», высказанные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь