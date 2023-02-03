Министры спорта стран Европы 10 февраля обсудят вопрос допуска россиян на соревнования

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Великобритания 10 февраля проведет саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

«Британия собирает на 10 февраля саммит министров спорта Европы для обсуждения вопроса о допуске россиян и белорусов. Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете», — сказал Гутцайт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

В четверг министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к МОК и международным федерациям отдельных видов спорта запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК в тот же день подчеркнул, что последние рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов к стартам касаются только соревнований в Азии и не относятся к Олимпиаде.