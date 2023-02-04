Чехия объявила, что не будет бойкотировать ОИ в случае участия России

«Не может быть никакой речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов. Мы попросили прощения у спортсменов за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и, конечно, не хотим повторять печальный опыт коммунистической эпохи», — цитирует заявление организации Ceska Televize.