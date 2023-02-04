«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?

10 февраля около 40 министров спорта западных государств планируют провести саммит в Великобритании, на котором обсудят совместные действия на случай допуска российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже. Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук озвучивал идею бойкота главных соревнований 2024 года. Данное предложение поддержали на Украине и в странах Прибалтики. Кто еще может войти в антироссийскую коалицию? Насколько весомое давление она может оказать на МОК? И почему мировой спорт вообще оказался на пороге нового глобального раскола?

Неконструктивная коалиция

Прежде всего надо понимать, что мастера недомолвок из МОК никаких обещаний пустить россиян и белорусов в Париж еще не давали. В последнем пресс-релизе международного комитета говорится, что «решение по данному вопросу пока не принято». Однако лидер олимпийского движения Томас Бах предлагает подумать о возвращении наших атлетов на мировую арену в нейтральном статусе и признал дискриминацией запрет на их выступления, действующий с 28 февраля 2022 года. Многие восприняли эти слова как первый шаг к приглашению спортсменов из РФ в Париж-2024, благо власти этого города давно выступают за участие в Играх всех без ограничений.

Идею возвращения поддержали все континентальные олимпийские советы, а также национальные комитеты из стран, которые сложно заподозрить в политических симпатиях к России. Например — Австралии, США и Канады. Однако не все в восторге от нового поворота в политике МОК. Против ослабления санкций ожидаемо выступили украинцы, но их позицию Бах уже назвал «неконструктивной». Среди прочих оппонентов наибольшую активность проявляют тот самый Бортничук и руководитель Олимпийского комитета Дании Ханс Наторп. Именно они начали грозить бойкотом Игр и принялись формировать для этого коалицию.

— У нас жесткая позиция против участия представителей России и Белоруссии в Олимпиаде, — приводит слова поляка РИА «Новости». — Я бы дал МОК время на саморефлексию, еще не прижимая к стене. У нас есть возможность для этого, ведь Игры пройдут в середине следующего года. Вместо того чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс исправиться.

Инструмент давления

Ранее Бортничук требовал от МОК исключить Россию из своих рядов — эту петицию поддержали правительства 25 государств ЕС (за исключением Болгарии и Венгрии), а также руководители Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Наторп делал антироссийские заявления от имени Совета северных стран — Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. Надо полагать, что именно эти силы примут участие и в саммите 10 февраля. Хотя НОК Чехии уже заявил, что не поддерживает идею бойкота. И в целом не стоит ставить знак равенства между позицией министров из западного блока и спортивной общественностью данных стран.

Однако бойкот тем не менее обсуждается очень серьезно. И его потенциальные организаторы не скрывают, что используют такой инструмент для давления на МОК с целью принудить эту организацию занять в политическом конфликте определенную сторону. В связи с этим возникает вопрос: как получилось, что международный комитет в принципе превратился в потенциального участника межгосударственных конфликтов? Ведь даже в самые мрачные времена холодной войны спорт оставался нейтральным и успешно отражал попытки втянуть его в геополитические разборки.

Конечно, случались истории с недопуском спортсменов из Германии и Австрии на Игры после Первой и Второй мировых войн. Но тогда имелись трудности с НОК этих стран, и со времен последнего подобного инцидента прошло уже более семи десятилетий. А вот во времена знаменитых бойкотов 1970-х и 1980-х годов инициативы о пропуске Олимпиад исходили исключительно от национальных правительств. МОК тогда никого не отстранял. Более того, в 1962-м международный комитет дисквалифицировал Индонезию за то, что страна по далеким от спорта мотивам не допустила на Азиатские игры делегации Тайваня и Израиля.

Политическое отстранение на Олимпиадах до сих пор имело место только в отношении атлетов из ЮАР и Югославии, но это произошло в рамках санкций ООН и не исключало выступления представителей этих государств в нейтральном статусе. Более того, чтобы в будущем обезвредить бойкоты как способ давления на МОК, было принято жесткое решение: любая страна, пропустившая Игры, автоматически получает дисквалификацию на восемь лет.

Монополия на общечеловеческие ценности

То есть сейчас, при некоем идеальном раскладе, МОК должен сказать правительствам Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии: «Хотите бойкота? Получите бан на две ближайшие Олимпиады». Увы, решения Баха и его соратников, принятые в феврале 2022 года, показали, что олимпийское движение готово прогнуться, если на него надавить посильнее. Сейчас шантаж бойкотами получил красивое наименование «угроза целостности спорта». А события на Украине спортивные чиновники называют не двусторонним конфликтом, а попранием неких олимпийских ценностей. Получается, что США, вторгшись в Ирак в 2003 году, или Израиль, аннексировавший Голанские высоты в 1981-м, или Эфиопия, пославшая войска в Сомали в 1996-м, никаких неоднозначных действий с точки зрения МОК не совершили. А вот нынешняя ситуация точно требует вмешательства «властителей пяти колец».

Здесь приходится констатировать, что политизация МОК началась не в прошлом году, а в тот момент, когда олимпийское движение принялось смешивать собственные идеалы с некими «общечеловеческими ценностями», которые агрессивно продвигают западные правозащитные организации. Апогеем этого процесса стала корректировка статьи 50 хартии МОК, запрещавшей любые политические акции на Олимпиадах. В 2021 году было решено, что «хорошая агитация» на Играх позволительна. В первую очередь имелись в виду акции сторонников BLM и ЛГБТ. И это несмотря на то, что в огромном количестве стран мира, к примеру, сторонники однополой любви преследуются в уголовном порядке.

Трагедия правозащитников и спортивных общественников в западных странах в том, что они почему-то считают свои ценности и убеждения общегуманитарными. А тех, кто их не разделяет, — недостаточно развитыми или вообще — врагами рода человеческого. В истории со спортивными санкциями против России и Белоруссии четко видно, что этот вопрос считают неактуальным в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Тем не менее западный блок не просто настаивает на своем мнении, а готов ради него разрушить олимпийское движение.

Как известно, срок полномочий Баха заканчивается в 2025 году, немец возглавлял МОК с 2013 года — как раз весь период нынешнего геополитического обострения. К Томасу много претензий с разных сторон. Тем не менее ему до сих пор удавалось удержать олимпийское движение от раскола. Через два года Баху придется уйти, и если его место займет более радикальный западный чиновник (например, нынешний глава World Athletics — британец Себастьян Коэ), то политические разногласия вокруг МОК могут стать катастрофическими. И тогда Олимпиада-2024 вполне может оказаться последней в современной истории. По крайней мере в том виде, к которому все привыкли за последние 75 лет.