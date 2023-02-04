Депутат Европарламента призвала допустить Россию на Олимпийские игры

По данным издания, группа депутатов Европарламента в количестве 82 человек обратилась к главе Евросовета Шарлю Мишелю с призывом оказать давление на европейские страны с требованием отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Яна Тоом выступила против отстранения российских спортсменов от Олимпиады. По мнению депутата, нельзя запрещать всей стране участие в Олимпиаде, запрет должен быть индивидуальным.

«Когда я читаю, что говорят по этому поводу наши спортсмены — Кайя Канепи, Ирина Эмбрих и другие (которые выступили против запрета — ред.) — я прислушиваюсь к их мнению. Этот принцип коллективной ответственности также остается для меня непонятным. Потому что если все несут ответственность, то в итоге никто не несет ответственности. Если российские спортсмены будут выступать без флага, не будет и гимна страны. Тогда это может быть сделано так», — сказала в субботу Тоом Postimees.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. МОК обсуждает механизмы участия россиян с международными федерациями. В некоторых странах начались дискуссии по поводу возможного бойкота Олимпийских игр.