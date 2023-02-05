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13:59 (мск), источник: Sport24

Священник призвал не препятствовать выступлению российских спортсменов под нейтральным флагом

Священник Русской Православной Церкви Павел Островский отреагировал на критику в адрес российских спортсменов, готовых выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, со стороны соотечественников.

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Источник: Sport24

«Спортсмены не виноваты. Могу представить себе девчонок, которые выступали на чемпионате Европы. Они, конечно, знали, что без Камилы Валиевой, без Щербаковой, без Трусовой, без Туктамышевой это что-то не то. Очевидно, что есть примы, и все это знают. Но спортсменки, которые выступали на чемпионате Европы, в этом не виноваты. Им бы хотелось соревноваться с сильнейшими — когда с сильнейшими соревнуешься, ты тоже лучше становишься. Это всегда так было.

Вот пример в лыжах, где всегда соревновались обычно норвежцы и русские. Русских нет, и сейчас почти на всех международных турнирах норвежцы занимают первые 5−6 мест. И абсолютно пропал интерес, даже в Норвегии, к лыжам.

Наших спортсменов очень жалко. Я понимаю, что политика, но, ребята, вы ломаете жизнь людям. Слышал, что собираются допустить спортсменов под нейтральным флагом, и в России некоторые говорят, что если наши будут выступать под нейтральным флагом, то они будут предателями. Не надо ломать копья.

Человек с 4−5 лет занимается этим, жизнь положил. У него есть возможность выступить, да, под нейтральным флагом, но он в этом не виноват. Если бы он отказался выступать под российским флагом, то тут уже вопросы бы возникали. Но так никто же не говорил. Милосердно было бы нашим политикам и лидерам общественного мнения не трогать спортсменов».

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