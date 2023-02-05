Священник призвал не препятствовать выступлению российских спортсменов под нейтральным флагом

«Спортсмены не виноваты. Могу представить себе девчонок, которые выступали на чемпионате Европы. Они, конечно, знали, что без Камилы Валиевой, без Щербаковой, без Трусовой, без Туктамышевой это что-то не то. Очевидно, что есть примы, и все это знают. Но спортсменки, которые выступали на чемпионате Европы, в этом не виноваты. Им бы хотелось соревноваться с сильнейшими — когда с сильнейшими соревнуешься, ты тоже лучше становишься. Это всегда так было.



Вот пример в лыжах, где всегда соревновались обычно норвежцы и русские. Русских нет, и сейчас почти на всех международных турнирах норвежцы занимают первые 5−6 мест. И абсолютно пропал интерес, даже в Норвегии, к лыжам.



Наших спортсменов очень жалко. Я понимаю, что политика, но, ребята, вы ломаете жизнь людям. Слышал, что собираются допустить спортсменов под нейтральным флагом, и в России некоторые говорят, что если наши будут выступать под нейтральным флагом, то они будут предателями. Не надо ломать копья.



Человек с 4−5 лет занимается этим, жизнь положил. У него есть возможность выступить, да, под нейтральным флагом, но он в этом не виноват. Если бы он отказался выступать под российским флагом, то тут уже вопросы бы возникали. Но так никто же не говорил. Милосердно было бы нашим политикам и лидерам общественного мнения не трогать спортсменов».