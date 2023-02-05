Эстония допустила бойкот Олимпиады-2024 в случае участия России

По ее словам, в настоящее время Эстония прилагает усилия, чтобы «убедить друзей и союзников в “неправильности” присутствия на Олимпиаде-2024 россиян и белорусов. “Следующий шаг — бойкот”, — подчеркнула Каллас.
Ранее президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа порассуждал о возможном бойкоте национальной командой Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований россиян и белорусов. Он назвал такое решение крайним вариантом, поскольку оно нанесет вред эстонским спортсменам.
25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.