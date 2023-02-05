Эстония допустила бойкот Олимпиады-2024 в случае участия России

По ее словам, в настоящее время Эстония прилагает усилия, чтобы «убедить друзей и союзников в “неправильности” присутствия на Олимпиаде-2024 россиян и белорусов. “Следующий шаг — бойкот”, — подчеркнула Каллас.

Ранее президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа порассуждал о возможном бойкоте национальной командой Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований россиян и белорусов. Он назвал такое решение крайним вариантом, поскольку оно нанесет вред эстонским спортсменам.