Олимпийский чемпион раскритиковал условия МОК по допуску России

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение спортсменов в нейтральном статусе. Также организация предложила не допускать тех, кто активно поддерживает спецоперацию.

«Я не понимаю, как спортсмены, которые не вылезают из зала, могут влиять на какие-либо политические процессы. И наоборот — почему политические неурядицы должны сказываться на атлетах. Они делают свою работу на тренировках и аренах, каким образом эти два мира обязаны соприкасаться?» — сказал Далалоян «Спорт Экспрессу».

Гимнаст отметил, что, несмотря на условия, выдвигаемые МОК, российские спортсмены четко понимают, какую страну представляют.