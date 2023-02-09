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13:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион раскритиковал условия МОК по допуску России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян считает странным требовать от российских атлетов занять одну из сторон конфликта на Украине ради допуска к турнирам.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение спортсменов в нейтральном статусе. Также организация предложила не допускать тех, кто активно поддерживает спецоперацию.

«Я не понимаю, как спортсмены, которые не вылезают из зала, могут влиять на какие-либо политические процессы. И наоборот — почему политические неурядицы должны сказываться на атлетах. Они делают свою работу на тренировках и аренах, каким образом эти два мира обязаны соприкасаться?» — сказал Далалоян «Спорт Экспрессу».

Гимнаст отметил, что, несмотря на условия, выдвигаемые МОК, российские спортсмены четко понимают, какую страну представляют.

«Странно, когда какие-либо международные федерации начинают просить спортсменов принять какую-то сторону. Скажите, поддерживаете вы тех или этих. На мой взгляд, это глупо. Ведь мы же в любом случае в сборной представляем страну, четко понимаем, какую», — отметил спортсмен.

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